شكرا لقرائتكم خبر عن دبي وأبوظبي ضمن أكثر المدن جاذبية في العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

حلّت دبي وأبوظبي في مراكز متقدمة على مؤشر «AIRINC» العالمي لتصنيف المدن من حيث الجاذبية، إذ جاءت دبي في المركز الأول أوسطياً وال 30 عالمياً، تلتها أبوظبي في المركز الثاني أوسطياً وال 38 عالمياً ضمن 150 مدينة حول العالم.

وتعد شركة «AIRINC» الأمريكية للأبحاث والاستشارات، تصنيف المدن وفقاً للمزايا المالية ونمط الحياة الذي تقدمه، ويجمع المؤشر بين مستويات الرواتب المحلية ومعدلات الضرائب وتكاليف المعيشة وظروفها، لتقييم مدى جاذبية كل مدينة للعيش.

وتم تقييم وتجميع البيانات من قبل فريق المسح الداخلي التابع للشركة، والذي يبحث باستمرار عن تكاليف وظروف المعيشة في العديد من المدن حول العالم لتقييم حركة تنقل الأفراد للعيش على الصعيد الدولي.

وفي معيار نمط الحياة حلت دبي في المركز الأول أوسطياً وال 48 عالمياً، في حين جاءت أبوظبي في المركز الثاني أوسطياً وال 52 عالمياً في هذا المعيار الذي يقيس جودة المعيشة من حيث توافر الرعاية الصحية وجودة المرافق التعليمية وتوافر السكن والسلع والخدمات ومعدلات الجريمة والمناخ.

وفي معيار الجاذبية المالية حلت أبوظبي في المركز ال 14 عالمياً، تلتها دبي في المركز ال 16، ويقيس المعيار مستويات الرواتب وتكاليف السكن والمعيشة والأسعار، بالإضافة إلى نسبة الضرائب ونظام الضمان الاجتماعي.

وتصدرت التصنيف العالمي زيوريخ، ثم جنيف في المركز الثاني ولوكسمبورج في المركز الثالث وميونيخ في المركز الرابع وفيينا في المركز الخامس.