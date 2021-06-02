شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز دولاراً.. «برنت» فوق 71.3 للبرميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار، عند التسوية الأربعاء، وصعد الخام الأمريكي إلى 68.74 دولار للبرميل بينما ارتفعت عقود برنت 1.57 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 71.35 دولار للبرميل، بعد يوم على اتفاق أوبك+ على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز مع توقعات بتعاف قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

واتفقت أوبك+ على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو تموز.

ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان عقب الاجتماع السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافيا قويا للطلب في الولايات المتحدة والصين، وأن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال محللو آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة «يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى أوبك+ أن السوق ستشهد انخفاضا كبيرا في المخزونات بين سبتمبر /أيلول ونهاية العام». (رويترز)