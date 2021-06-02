شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات روسية للرحلات الفضائية المأهولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة «إينيرجيا» الروسية عن استعدادها، لتصنيع مركبات جديدة من نوع «سويوز» مخصصة للرحلات الفضائية المأهولة.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخراً: «وافق مجلس إدارة شركتنا على إبرام عقود لتصنيع مركبتين فضائيتين للرحلات المأهولة من نوع Soyuz MS لصالح مؤسسة Glavkosmos الروسية».

وأضاف البيان: «عقود تصنيع وتوريد المركبتين بين شركتنا و Glavkosmos ستبلغ قيمتها 5 مليارات و56 مليوناً و181 ألف روبل، وستراعي هذه العقود الكلفة الهامشية للإنتاج خلال فترة التصنيع».

وتبعاً للمعلومات المتوفرة فإن عقود تصنيع المركبتين ستكون سارية المفعول حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، أو حتى يتمكن الطرفان من استكمال كل التزاماتهما ضمن البنود المتفق عليها مسبقاً في العقود.

وتعتبر مؤسسة «Glavkosmos» من أهم المؤسسات الروسية المسؤولة عن تطوير برامج الرحلات الفضائية التجارية المأهولة التي تستخدم فيها مركبات «سويوز» الروسية الصنع.

وكانت مصادر في المؤسسة قد أشارت منذ مدة إلى أن«Glavkosmos» تخطط لإرسال 4 سياح إلى الفضاء بين عامي 2022 و2023، وأن المركبات المخصصة لهذا الغرض دخلت مرحلة التصنيع.