شكرا لقرائتكم خبر عن «أطول زلزال في العالم» استمر 32 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر بحث جديد أن أطول زلزال مسجل في تاريخ العالم استمر لمدة 32 عاماً، وربما كان مسؤولاً عن مقتل آلاف الأشخاص.

ووقع الزلزال قبالة ساحل جزيرة سومطرة الإندونيسية في عام 1861.

وحدد باحثون من جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة الزلزال الأطول في العالم، وأطلقوا عليه اسم «حدث الانزلاق البطيء»، أو «الزلزال البطيء».

ويحدث هذا عندما يتحرك خط صدع في قشرة الأرض، ولكن ليس بالسرعة الكافية بحيث يكون الزلزال ملحوظاً.

ونشر العلماء دراسة في مجلة «Nature Geoscience» يشرحون فيها كيف رصدوا علامات زلزال حدث لعقود، وربطوه بزلزال سومطرة الكبير عام 1861. وتسبب الزلزال بقوة 8.5 درجة، بحدوث تسونامي عملاق دمر أكثر من 300 ميل (نحو 500 كم) من الساحل الإندونيسي ما أسفر، على الأرجح، عن مقتل آلاف الأشخاص.