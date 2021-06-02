«التقييم».. منهج عمل

عام 2013، أطلقت حكومة الإمارات خدماتها الرقمية، فصار الأداء أكثر دقّة، وأكثر وضوحاً، لأنّه لا مجال البتة لإخفاء أي خطأ أو تقصير. والمراكز «المقصّرة» نالت التنبيه المناسب لإعادة النظر في أدائها. وكانت آنذاك لا تتجاوز 100 قناة رقمية، ومركز اتصال في 28 جهة حكومية.. واعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حينها «نظام النجوم»، لتقييم أداء هذه الجهات، وأثمر نتائج قيّمة.

هذا التوجه، قبل ثماني سنوات، يؤتي نتائجه اليوم، بوصول الخدمات الرقمية في حكومة الإمارات، إلى 1300 خدمة، وهذا يعني رقابة صارمة، للوصول إلى أفضل النتائج المتوخّاة، وهذا ما وجّه به صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لإجراء التقييم الشامل لأداء هذه الخدمات، للإعلان عن الأفضل والأسوأ في الجهات الحكومية في تقديم تلك الخدمات، مطلع سبتمبر، بهدف «توفير تجربة مثالية للمتعاملين عبر القنوات الرقمية. لأن التقييم المستمر لخدماتنا ليس إجراء إدارياً، إنما منهج عمل».. كما قال سموّه.

هذا يؤكد أن دولة الإمارات طورت نموذجاً استثنائياً في صناعة مستقبل الحكومات، ووضعت معايير جديدة لتطوير أفضل الخدمات الحكومية في العالم، فالاحتفاء بالتميز وتلمّس جوانب التحسين والتطوير، هدف سامٍ لأي حكومة تبغي الكمال أو الاقتراب من بلوغه.

النتائج المنتظرة لهذا التقييم «الثمين» ستكون بعد ثلاثة أشهر من اليوم، أي في 4 سبتمبر القادم، حيث يعلن الأفضل والأسوأ في خمس جهات حكومية..

«تقديم أفضل الخدمات في العالم، على رأس الأولويات ومحور العمل الحكومي في دولة الإمارات»، كما أكد الشيخ محمد، فقد يفهم بعضهم، أن العمل الحثيث يجب أن يبدأ اليوم، للحصول على «الأفضل».. كلّا إنه عمل متراكم ومستمرّ، واليوم المطلوب الزيادة والإكثار والتميّز والإبداع.

حكومة الإمارات، أطلقت في مارس الماضي، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية التي تتضمن 28 مبادرة تنفّذ بحلول عام 2023، وتسعى إلى تعزيز تنافسيتها عالمياً، في تقديم خدمات استباقية تصمّم بالشراكة مع أفراد المجتمع، ويمكن الوصول إليها في أي وقت ، بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بنسبة تفوق 90%.

المسؤولية كبيرة، والطموحات رفيعة، والمبتغى سامٍ، والوزراء والوكلاء والمديرون العامون.. وجميع الموظفين معنيون بأن يكونوا على الصورة المُثلى التي يعمل على تحقيقها قادة هذا الوطن، فخدمة النّاس، وتلبية مطالبهم، وتحقيق أهدافهم، وإرضاؤهم وإسعادهم، غايات يجب أن «تُدرك»؛ فإمارات المراكز الأولى لا وجود فيها إلّا للتميّز.

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