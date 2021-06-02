شكرا لقرائتكم خبر عن ترقباً لانتخابات الرئاسة..فرنسا تنشئ وكالة لمحاربة التضليل الإعلامي الأجنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، خططاً لإنشاء وكالة لمكافحة التضليل الإعلامي الأجنبي والأخبار المزيفة التي تهدف إلى «زعزعة الدولة»، مع تحضر البلاد لانتخابات رئاسية في أقل من عام.

والوكالة الفرنسية المزمع إنشاؤها، والتي ستديرها «الأمانة العامة للدفاع والأمن القومي» ستشغل نحو 60 شخصاً لمراقبة المحتوى على الشبكة العالمية، وفق ما قال رئيس «إس جي دي إس إن» ستيفان بويون في البرلمان.

وأضاف بويون أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية أن هذه المبادرة ستسعى لتحديد الهجمات الإلكترونية التي تأتي «من دولة أو منظمة أجنبية وتهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي للدولة».

وأشار إلى أن الوكالة ستساعد «السياسيين والدبلوماسيين والقضاء والصحافة على إدراك أنه من أصل 400 ألف تغريدة على خبر ما قد تكون هناك 200 ألف تغريدة آتية من بوت في منطقة أجنبية، أو أن نقاشاً معيناً مصدره ترول (متصيد)».

وشدد بويون على أن الوكالة الجديدة التي سيتم إطلاقها في سبتمبر/ أيلول المقبل، لن تعمل كجهاز مخابرات، بل ستدقق في نشاطها لجنة أخلاقيات تشكل من قضاة ودبلوماسيين وإعلاميين وعاملين في مراكز أبحاث.

ولفت إلى أن الأمانة العامة للدفاع والأمن ستراقب عن كثب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول المقبل في ألمانيا على أمل استخلاص الدروس منها.

وأفادت مصادر أمنية، أن الحكومة اختبرت المشروع بالفعل قبل أشهر عدة.

وإبان الانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2017، حملت جماعات مرتبطة بروسيا مسؤولية قرصنة حواسيب «حركة إلى الأمام» الوسطية للرئيس إيمانويل ماكرون خلال مواجهته منافسته اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي مارين لوبان في الجولة الثانية.

وسبق أن اتهم قراصنة روس بمحاولة التدخل لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016، وأيضاً في الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكن موسكو تنفي أن تكون ضالعة في أي تدخل في انتخابات دول أجنبية.