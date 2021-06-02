شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة المصرية بجلسة الأربعاء على رأسها السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 2.32%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.49%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.13%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.76%، وصعد قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.28%، 0.18%، على التوالى.

فيما تراجعت 10 قطاعات على رأسها التجارة والموزعون بنسبة 4.52%، أعقبه قطاع مواد البناء بنسبة 1.95%، يليه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.41%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.34%، ثم قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.74%، 0.72%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.21%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.09%.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.41%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.8 مليون جنيه، 47.3 ألف جنيه، 41.6 مليون جنيه، 1.99 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3909 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.