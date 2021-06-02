أخبار البورصة اليوم الأربعاء 2-6-2021

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 2-6-2021، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي. إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للأسواق الحرة، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.41%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.8 مليون جنيه، 47.3 ألف جنيه، 41.6 مليون جنيه، 1.99 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3909 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 389 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية 550 سهم، 877 سهم، 740.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 830 سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 389 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الدولية للمحاصيل الزراعية، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" 10 آلاف سهم، 150 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات مصر للزيوت والصابون، المهندس للتأمين، المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية 550 سهم، 877 سهم، 740.1 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 830 سهم.

وأعلنت شركة ابن سينا فارما، تنفيذ شراء 1.05 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء.

بلتون أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة 20 مليون سهم بسعر 3.58 جنيه ليصل إجمالي الصفقة 71.6 مليون جنيه، وبذلك تنخفض نسبة مساهمتها من 74.55% إلى 70.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية. بلتون أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، بيع شركة أوراسكوم المالية القابضة 20 مليون سهم بسعر 3.58 جنيه ليصل إجمالي الصفقة 71.6 مليون جنيه، وبذلك تنخفض نسبة مساهمتها من 74.55% إلى 70.1%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

واشترت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية، 900 ألف سهم بشركة شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر 9.2465 جنيه بقيمة 8.3 مليون جنيه لتصبح نسبة مساهمته 1.6986%.

فيما باع المساهم علي محمود محجوب 35 ألف سهم بشركة المجموعة المصرية العقارية بسعر 3.9116 جنيه بقيمة 136.9 ألف جنيه لتنخفض نسبة مساهمته من 19.8139% إلى 19.8052%.





التشخيص المتكاملة أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية، وحققت شركة التشخيص المتكاملة إيرادات بلغت 1,130 مليون جنيه وهو نمو سنوي بمعدل 126% وبلغ صافي الربح 339 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي 230% خلال الربع الأول من عام 2021، ويعكس النمو القوي بمؤشرات الأداء المالي إجراء 8.1 مليون اختبار تشخيصي لعدد 2.4 مليون عميل الربع الأول من العام الجاري، وهو نمو سنوي بمعدل 32% و50% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك عبر شبكة الفروع المنتشرة في أسواق مصر والأردن والسودان ونيجريا والتي تألفت من 483 فرعًا حتى نهاية مارس 2021.





النيل لحليج أعلنت البورصة، تنفيذ شركة النيل لحليج الأقطان، شراء عدد 439,150 سهم من أسهم رأس مال الشركة بسعر 50 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 21.96 مليون جنيه، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الإدارة بشطب أسهم الشركة من البورصة.





بنك قطرأعلن بنك قطر الوطني الأهلي، الموافقة على بيع حصة مساهمة البنك في رأسمال شركة سنوحي لمواد البناء، والبالغة نسبتها 23.09% من رأسمال الشركة المصدر والمدفوع وذلك بحصيلة متوقعة بمبلغ 2.54 مليون جنيه.