شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى منذ يناير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، واستعاد المعدن النفيس أعلى مستوياته في نحو 5 أشهر.



وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.



كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.



هذا، وسوف تصدر غدا الخميس بيانات الوظائف بالقطاع الخاص وأيضا بيانات مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعيةن وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأشمل يوم الجمعة القادمة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:44 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.3% أو ما يعادل 4.90 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1909.9 دولار للأوقية، وهو أعلى إغلاق منذ أوائل يناير/كانون الثاني.