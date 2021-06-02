شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقلص مكاسبه ويستقر إيجابياً خلال التعاملات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي، وقلص مكاسبه قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة.



وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.



كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.



هذا، وسوف تصدر غدا الخميس بيانات الوظائف بالقطاع الخاص وأيضا بيانات مؤشر طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، وذلك قبيل صدور تقرير الوظائف الشهري الأشمل يوم الجمعة القادمة.



وتتواصل الجهود أيضا حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا والتعافي من تداعيات الجائحة من أجل العودة إلى النمو والإسراع من عجلة النشاط الاقتصادي مما يدعم بدوره الطلب على المعادن.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:39 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.