شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التدفقات إلى العملات المشفرة بعد نزوح أسبوعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من كوين شيرز لإدارة العملات الرقمية أن العملات المشفرة اجتذبت تدفقات الأسبوع الماضي بعد موجة نزوح غير مسبوقة في الأسبوعين السابقين، مع اقبال المستثمرين على الاستفادة من انخفاضات في الأسعار في السوق.

وبلغ إجمالي التدفقات إلى منتجات وصناديق الاستثمار في العملات المشفرة 74 مليون دولار الأسبوع الماضي. جاء ذلك عقب موجة نزوح قياسية للتدفقات بلغت 151 مليون دولار في الأسبوعين السابقين، تمثل 0.3 بالمئة من الأصول المدارة.

وأظهرت بيانات كوين شيرز أن منتجات بيتكوين ظلت تشهد نزوحا للتدفقات الأسبوع الماضي بلغت نحو أربعة ملايين دولار. وبذلك يصل إجمالي التدفقات إلى الخارج على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 246 مليون دولار. لكن بالنسبة للعام، ما زالت بيتكوين تظهر استقطاب تدفقات بقيمة 4.4 مليار دولار.

كانت العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم قد ارتفعت ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وصعدت في أحدث التعاملات 3.8 بالمئة إلى 38104 دولارات.

اما إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقطبت تدفقات بلغت 47 مليون دولار ليصل إجمالي التدفقات منذ بداية العام إلى 973 مليونا.

وارتفع السعر 13 بالمئة الأسبوع الماضي، لكنه هبط 41 بالمئة في الأسبوع السابق عليه.

وأظهرت تدفقات منتجات الاستثمار أيضا أن العملات المشفرة الأخرى غير بيتكوين وإيثر ظلت تتمتع بشعبية إذ دخلت تدفقات إلى عملات كاردانو وبولكادوت وريبيل.

وبلغ حجم الأصول تحت إدارة كوين شيرز، ثاني أكبر مدير للأصول الرقمية والأكبر في أوروبا، 3.9 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي، انخفاضا من نحو ستة مليارات قبل أسبوعين.

(رويترز)