شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون درهم قيمة تسوية «ديار» مع «ليميتلس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

اشتراط احتواء الأراضي المقترحة على البنية التحتية اللازمة

توفير الموافقات على المخطط من جميع السلطات ذات الصلة

مقيّمون خارجيون مستقلون يتم تعيينهم بشكل مشترك

دبي: ملحم الزبيدي

كشف مصادر مطلعة أن إجمالي قيمة التسوية الودية المقدمة من شركة «ليميتلس» لشركة «ديار للتطوير»، بلغ 500 مليون درهم، على شكل قطع أرض، إلى جانب دفع جزء نقداً، في إطار تسوية بعد الحكم الصادر لصالح «ديار» ضد «ليميتلس».

وأوضحت مصادر لـ«الخليج»، أن إنجاز التسوية الودية من شأنه أن يعزز خطة «ديار للتطوير» باتجاه خفض رأس المال، باعتباره العائق الوحيد الذي يقف في وجه تنفيذ هذا الهدف.

وتعكس التسوية حرص «ديار» و«ليميتلس» على الصالح العام الذي يخدم جاذبية البيئة الاستثمارية في دبي، ويخلق المزيد من الفرص والمنتجات العقارية التي تلبي عجلة النشاط والطلب في الوقت الراهن.

ووافق مجلس إدارة «ديار للتطوير» خلال اجتماعه، الثلاثاء، على مقترح التسوية الودية المقدمة من «ليميتلس».

وأعلنت «ديار» في إفصاح لـ«سوق دبي المالي»، أن مجلس الإدارة وافق من حيث المبدأ، على مقترح التسوية، بشرط أن تحتوي الأرض/الأراضي المقترحة على البنية التحتية اللازمة، إضافة إلى الموافقات على المخطط الرئيسي من جميع السلطات ذات الصلة.

واشترطت «ديار» أن يتم تقييم الأراضي موضوع التسوية من قبل مقيّمين خارجيين مستقلين، يتم تعيينهم بشكل مشترك من قبل الطرفين، على أن يتم أخذ موافقة المساهمين عند الانتهاء من مسودة التسوية، من خلال قرار خاص في اجتماع الجمعية العمومية للشركة.

إلى ذلك، وافق مجلس إدارة «ديار» في اجتماعه، على إطلاق مشروع جديد في منطقة «الخليج التجاري»، وعلى بعض الأمور الاعتيادية.

وكانت «ديار» أعلنت سابقاً أن مجموع المبالغ والتعويضات المنتظر سدادها بعد الحكم الصادر لصالحها من محكمة الاستئناف في الدعوى، يشمل 412 مليون درهم بالإضافة إلى الرسوم والفوائد، بما يصل إلى 621 مليون درهم.