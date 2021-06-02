شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين قيمة الدفع الإلكتروني عبر تطبيق «أجرة أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

كشفت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن القيمة الإجمالية لصفقات الدفع الإلكتروني لتطبيق «أجرة أبوظبي» بلغت 9 ملايين و978 ألفاً و394 درهماً (ما يقارب 10 ملايين) خلال العام الماضي 2020، وبلغت نسبة الزيادة 40% للحجز المسبق لسيارات الأجرة.

وأشارت الدائرة إلى أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني خلال الفترة ذاتها العام الماضي بلغت 361 ألفاً و217 معاملة، كما بلغت نسبة الحجز المسبق من خلال سيارات الأجرة في أبوظبي 65% مقابل 45% خلال عام 2019.

وأوضحت أن تطبيق «أجرة أبوظبي» يهدف إلى الارتقاء بخدمة حجز مركبات الأجرة عبر الأجهزة الذكية، ويوفر آلية تواصل مباشرة مع الجمهور بما يمكّنهم من تتبع حركة مركبة الأجرة أينما كانت ومعرفة الموعد المتوقع لوصولها كما يوفر التطبيق خاصية الدفع الإلكتروني بجميع مركبات الأجرة في إمارة أبوظبي.