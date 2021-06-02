شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام منافسات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات بنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * حسين الحمادي يتفقد المتسابقين ويطالبهم بمواصلة الإبداع

أبوظبي: عماد الدين خليل

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، اختتمت بنجاح الأربعاء منافسات الدورة ال 12 من «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات2021» والتي نظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على مدار 3 أيام تحت شعار «الكوادر الإماراتية جدارة وريادة».

وتفقد المهندس حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، يرافقه الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، أجنحة المسابقة خلال جولة شاملة لمختلف أجنحة المنافسات، وأشاد الوزير بأداء المتسابقين وتميزهم ودقة تنفيذهم لمشروعاتهم العلمية التي يتنافسون فيها، مؤكداً ثقة القيادة الرشيدة فيهم، ومطالباً الطلبة جميعاً بضرورة الجد والاجتهاد بإصرار لمواصلة الإبداع والتطوير في كافة قطاعات العمل الهندسي والتكنولوجي.

ومن جهته أعرب الدكتور مبارك سعيد الشامسي عن فخره بشباب وفتيات الإمارات الذين شاركوا بقوة وحماس في 17 تخصصاً هندسياً وتقنياً ومهنياً، متوافقة تماماً مع التخصصات التي سيتنافسون فيها خلال الدورات القادمة من المسابقة العالمية للمهارات.

والتقى المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، عدداً من المتسابقين، ووقف على خططهم لإنجاز مهامهم التنافسية في التوقيت المناسب، وتفقد مبارك عبيد الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الفعاليات، كما تفقدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، فعاليات المسابقة.

ومن جهته قال المهندس علي محمد المرزوقي نائب مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني بالإنابة رئيس مهارات الإمارات، أن لجان التحكيم في المسابقة التي تضم 70 خبيراً متخصصاً، قامت خلال الأيام الثلاثة من المسابقة برصد وتقيم أداء جميع المتسابقين، ومن ثم يقوم المحكمون فور انتهاء المنافسات بتحديد أسماء الفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، ليتم الإعلان عنهم وتكريمهم في حفل تطبق فيه كافة المعايير الصحية الاحترازية، وذلك غداً «الخميس» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.