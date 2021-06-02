شكرا لقرائتكم خبر عن «قيصر»..كلب بوليسي ينجو من الموت بعد طعنه مراراً من مسلح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجا كلب بوليسي اسمه «قيصر» يعمل مع الشرطة البريطانية، الأحد، من الموت، إذ طُعن في رأسه خمس مرات، أثناء محاولة السيطرة على رجل مسلح بسكين مطبخ كبير في العاصمة البريطانية لندن.

الكلب الشجاع كان في دورية للشرطة، عندما تلقى رجال الأمن بلاغاً بوجود مشتبه فيه مسلح في الحديقة الخلفية في أوربينجتون، جنوب لندن، وفق ما نشرت صحيفة «ديلي ميل البريطانية» الأربعاء.

وحاولت الدورية الإمساك بالرجل الذي بدا أنه يعاني حالة نفسية. وهاجم الكلب الشجاع الرجل في محاولة للإمساك به، لكن الأخير تمكن من توجيه عدة طعنات فقد طعن الرجل قيصر أربع مرات في أعلى رأسه، ومرة ​​أسفل عينه.

وخلال العملية، أصيب ضابط شرطة آخر بكسر في معصمه.

على الرغم من جروحه، تمكن الكلب الشجاع من الإمساك بالرجل لفترة كافية تسمح للضباط باحتجازه.

ونقل «قيصر» إلى الأطباء البيطريين، حيث احتاج إلى غرز، لأن الطعنات أصابت عظام وجهه، ما جنبه إصابة دائمة بصعوبة. وتتوقع الشرطة البريطانية أن يتعافى تماماً، فيما يعتقد أن يتغيب الشرطي المصاب عن العمل لمدة تصل إلى شهر، واعتقلت السلطات الرجل البالغ من العمر 43 عاماً، بموجب قانون الصحة العقلية، ويتلقى العلاج الآن.

وأشادت المشرفة، إيما ريتشاردز، من وحدة دعم الكلاب في شرطة لندن، أمس بقيصر «لشجاعته الهائلة» في مواجهة المسلح.

وقالت: «طعن قيصر عدة مرات في رأسه وهو محظوظ لكونه على قيد الحياة»

وأضافت: «يجب أن ندرك أن الرجل المسؤول عن هذا الهجوم كان يعاني أزمة في الصحة العقلية» وتابعت: «سيحصل الرجل على الرعاية التي يحتاج إليها، وسيتم اتخاذ قرار في الوقت المناسب بشأن توجيه أي تهم جنائية».