شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الشارقة تكرم الفائزين بجائزة الموظف المتميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرمت جامعة الشارقة الفائزين بجائزة الموظف المتميز بجامعة الشارقة في دورتها السادسة للعام الأكاديمي 2021/2020، خلال اللقاء السنوي الافتراضي لأسرة الجامعة مع الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، وبحضور نواب مدير الجامعة، وعمداء الكليات ومديري المراكز والإدارات ورؤساء الأقسام.

ورفع مدير الجامعة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ورئيس الجامعة، على حرص سموه، ومتابعته ودعمه ورعايته للعاملين في جامعة الشارقة على اختلاف تخصصاتهم.

كما أشار إلى أن الجامعة لديها العديد من اتفاقيات التعاون والشراكات العلمية مع الكثير من المؤسسات العلمية من جامعات ومعاهد بحثية وأكاديمية من مختلف دول العالم.

وفي كلمة له قدم الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، الشكر لإدارة الجامعة على حرصها الدائم على تكريم ودعم المتميزين من أسرة جامعة الشارقة، وهنأ جميع الفائزين في الدورة السادسة للجائزة.

وخلال الحفل قدم مدير الجامعة تكريماً خاصاً للدكتور صلاح طاهر الحاج على جهوده المبذولة في خدمة الجامعة وتعزيز تعاونها مع كل مؤسسات المجتمع المحلي، وتكريماً خاصاً لمالك مهداوي مدير مكتب التعاون المجتمعي لمساهمته الفاعلة في تأسيس جائزة الموظف المتميز بجامعة الشارقة خلال الفترة الماضية.

كما تم تكريم عدد من الأفراد والإدارات التي عملت بجهد لمتابعة وتأمين سير العملية التعليمية وفق التدابير الاحترازية.