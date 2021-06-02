شكرا لقرائتكم خبر عن مئة مليون عامل إضافي في براثن الفقر بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

كشفت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن جائحة كورونا المنتشرة منذ 17 شهراً، أوقعت مئة مليون عامل إضافي في براثن الفقر، بسبب التراجع الكبير في ساعات العمل، وغياب فرص العمل الجيدة.

وحذرت منظمة العمل الدولية، في تقريرها السنوي من أن الأزمة ستطول، إذ إن العمالة لن تستعيد مستويات ما قبل الجائحة، إلا في 2023.

وأشار تقرير المنظمة، إلى أن العالم سيفقد 75 مليون وظيفة في نهاية هذا العام، مقارنة بما سيكون عليه الوضع لو لم تحدث الجائحة. كما سيظل عدد الوظائف أقل بنحو 23 مليون وظيفة بحلول نهاية العام المقبل.

وفيما احتفظ كثير من الناس بوظائفهم، تقلص مجموع ساعات عملهم بشكل كبير. وفي العام 2020، فُقد 8.8% من ساعات العمل العالمية، مقارنة بالربع الأخير من العام 2019، وهو ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل. وفي غضون ذلك، تُرجم تراجع التوظيف وساعات العمل إلى انخفاض حاد في دخل العمل وزيادة في الفقر.

وأظهرت الدراسة، أنه مقارنة بعام 2019، تم تصنيف 108 ملايين عامل إضافي حول العالم على أنهم فقراء أو فقراء جداً، ما يعني أنهم وعائلاتهم يعيشون على أقل من 3,20 دولار للفرد في اليوم.

وأفاد رئيس منظمة العمل الدولية، جاي رايدر للصحفيين، أن «كوفيد-19» «لم يكن مجرد أزمة صحية عامة، بل كان أيضاً أزمة إنسانية وأزمة توظيف». وتابع: «بدون بذل جهد مقصود للإسراع بإيجاد الوظائف اللائقة، ودعم أفراد المجتمع الأكثر ضعفاً، وتعافي القطاعات الاقتصادية الأشد تضرراً، يمكن أن تستمر الآثار المتبقية للوباء معنا لسنوات في شكل قدرات إنسانية واقتصادية مهدرة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة».