شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 2-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 2-6-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.





إيقاف تداول 28 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 28 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، رواد السياحة-رواد، سبيد ميديكال، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلي للتنمية والاستثمار، راية القابضة للاستثمارات المالية، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، جلاكسو سميثكلاين، المجموعة المصرية العقارية، راية لخدمات مراكز الاتصالات، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شركة النصر للأعمال المدنية، مصر للأسواق الحرة، العربية للأسمنت، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه. البورصة تخسر 2.7 مليار جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول مرتفعة، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 646.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 62 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.93% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.41%، والعرب على 5.66% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 23.39% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.60%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.7 مليون جنيه، 44.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 19.8 مليون جنيه، 47.3 ألف جنيه، 41.6 مليون جنيه، 1.99 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3909 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3251 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 1224 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 81 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 10.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.36%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 6.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.46%.

- الوادى العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.351 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.24%.

- الشرقية الوطنية للأمن الغذائي بسعر إغلاق 1.204 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.95%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 59.780 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.07%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك بسعر إغلاق 6.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.74%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 7.470 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.66%.

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 33.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- مطاحن ومخابز شمال القاهرة بسعر إغلاق 23.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.