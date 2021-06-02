شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يوسع مكاسبه أعلى 71 دولاراً قبيل بيانات المخزون الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الأربعاء رغم ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وفي ظل التفاؤل بتعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة "كورونا" في العام الجاري والتوقعات القوية بشأن النمو التدريجي، من المنتظر أن يؤذر ذلك إيجابياً على الطلب العالمي على السلع.



وسوف يعلن معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق عن بيانات أولية غير رسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، بينما ستصدر إدارة معلومات الطاقة بياناتها الرسمية غدا الخميس.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.7% إلى 68.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 69 دولارا وأقل سعر عند 67.7 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أغسطس/آب بنسبة 1.6% إلى 71.3 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.4 دولار وأقل سعر عند 70.3 دولار.