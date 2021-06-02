شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأسترالي رغم بيانات النمو الاقتصادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الأربعاء على الرغم من صدور بيانات اقتصادية أظهرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي بأكثر من التوقعات.



كان البنك المركزي قد كشف أمس في بيانه حول السياسة النقدية عن تجديده الالتزام بالإبقاء على الفائدة قرب الصفر (0.10%) لثلاث سنوات أخرى على الأقل، وذلك رغم عودة الاقتصاد للانتعاش وارتفاع أسعار الإسكان وتحسن وتيرة التوظيف.



واستمر محافظ البنك المركزي الأسترالي "فيليب لو" في القول إن هناك آفاقاً على المدى الطويل بشأن زيادة الفائدة في ظل تحسن وتعافي الاقتصاد سريعا، لكن يلزم مرور عدة سنوات إلى حين رفع الفائدة.



وأضاف "لو" أن البنك المركزي الأسترالي لن يرفع الفائدة من مستوياتها الحالية إلى حين التأكد يقينا من صعود التضخم الحقيقي إلى النطاق بين 2% و3%.



وفي هذا الحالة – بحسب ما قال "لو" – سوف تكون سوق العمل باستراليا في حالة ضيق تستدعي نمو الأجور مقارنة بالمستوى الحالي، وهذا ربما لا يحدث قبل عام 2024.



وكشفت بيانات حكومية صادرة اليوم عن أن الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي سجل نموا بنسبة 1.8% في الربع السنوي الأول مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو بنسبة 1.5% بعد نمو بنسبة 3.2% في القراءة السابقة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:56 بتوقيت جرينتش عند 0.7751، وسجل أعلى سعر عند 0.7773 وأقل سعر عند 0.7715.