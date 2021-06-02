شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العالمية»: 83 % انخفاض في عدد المسافرين بسبب الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منظمة السياحة العالمية اليوم الأربعاء إن عدد المسافرين انخفض في الربع الأول بنسبة 83 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار القيود الخاصة بالوباء في عرقلة السفر الدولي.

وأظهرت بيانات جمعتها المنظمة الدولية أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ استمرت في "التعرض لأقل مستويات النشاط بانخفاض بنسبة 94 % في عدد المسافرين في رحلات دولية خلال فترة ثلاثة أشهر".

وسجلت شمال أمريكا أدنى تراجع بنسبة 71 % في حين سجلت أوروبا انخفاضا في أعداد المسافرين بنسبة 80 %.

وقالت منظمة السياحة العالمية إن الأرقام الضعيفة في الربع الأول جاءت بعد الانخفاض السنوي القياسي خلال العام الماضي بنسبة 73 % في أعداد المسافرين في جميع أنحاء العالم، وهو ما تسبب في خسائر للقطاع بنحو 1ر1 تريليون دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا.