شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعلن عن رسوم جمركية على ست دول بسبب ضرائب الخدمات الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء عن رسوم جمركية نسبتها 25 بالمئة على واردات قيمتها أكثر من ملياري دولار من ست دول بسبب ضرائب تفرضها على الخدمات الرقمية، لكنها علّقت تلك الرسوم على الفور لإتاحة وقت لاستمرار المفاوضات الدولية بشأن الضرائب.

وقال مكتب ممثلة التجارة الأمريكية إنه أقر الرسوم التي تهدد بها بلاده على سلع من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا والهند والنمسا بعد تحقيق بموجب (البند 301) خلص إلى أن الضرائب الرقمية لتلك الدول تنطوي على تمييز ضد الشركات الأمريكية.

ونشر المكتب قوائم بالواردات من الدول الست التي ستواجه رسوما إذا لم تسفر المفاوضات الدولية بشأن الضرائب عن حل يحظر على الدول فرض ضرائب أحادية الجانب على الخدمات الرقمية.

تؤكد الخطوة التهديد الأمريكي بالرد بينا يستعد الزعماء الماليين في دول مجموعة السبع للاجتماع في لندن يومي الجمعة والسبت لبحث وضع المفاوضات الضريبية، بما يشمل الضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا ومقترحا أمريكيا لفرض حد أدنى عالمي لضريبة الشركات.