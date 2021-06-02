تفاهم بين «ندلب» و«كاوست» لتفعيل مركز قدرات للثورة الصناعية الرابعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» مذكرة تفاهم مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، برعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج بندر الخريف.

وتهدف المذكرة التي وقعها عن الجامعة رئيسها الدكتور توني تشان، وعن البرنامج رئيسه التنفيذي المهندس سليمان المزروع، إلى التعاون في تفعيل مركز قدرات للثورة الصناعية الرابعة بالمنطقة الغربية، لغرض الإسهام في تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، وتطوير خارطة طريق وبرامج لتمكين هذا المركز من تحقيق أهدافه، إلى جانب تحديد الأطر والآليات المناسبة لتقديم الخدمات للمستفيدين عبر منصة رقمية موحدة، بالإضافة إلى العمل مع الجهات المعنية لتحديد المعايير اللازمة التي تصنف مراكز قدرات الثورة الصناعية الرابعة بناء عليها كمراكز قدرات وطنية.

وأكد المزروع أهمية هذه الشراكة ودورها في تعظيم الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مختلف قطاعات البرنامج الواعدة (الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية)، وهو ما يعد مستهدفا أصيلا للبرنامج من شأنه أن يسهم بمشيئة الله في تحسين العمليات ورفع الإنتاجية وإيجاد وظائف نوعية للكفاءات الوطنية، معربا عن ثقته في قدرة الجهات التنفيذية بقطاعات برنامج «ندلب» و»كاوست» على تحقيق الأهداف، معبرا عن شكره للجامعة نظير حرصها على إتمام هذه الشراكة والعمل بشكل تكاملي مع «ندلب» والجهات التنفيذية بقطاعات البرنامج، للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال توني تشان «يسعدنا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية العمل مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP)، لتسريع عملية تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة (4IR) في المملكة، لا سيما في هذه الأوقات التحولية المحورية داخل المملكة وعلى الصعيد العالمي أيضا‍«.