إضافة وإسقاط وكيل للمنشآت التجارية عبر «ناجز»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة تمكن المنشآت التجارية المسجلة بوزارة التجارة، عبر ممثلها النظامي، من إضافة أو إسقاط وكيل من خلال بوابة ناجز najiz.sa، دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة.

وأوضحت وزارة العدل في بيان لها أمس، أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيد «الممثل النظامي للمنشأة التجارية» من إدارة الوكلاء لمنشأته، بالإضافة أو الحذف أو التعديل، وذلك من خلال خطوات مبسطة عدة، تتمثل في تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa، ومن ثم التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة، وإضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب، وبعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة، ثم يمكن تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل.

وذكرت الوزارة أن الجهات المستفيدة من الخدمة تشمل الشركات التضامنية والمساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات التجارية وغيرها.

يذكر أن وزارة العدل تعمل على ابتكار الحلول التقنية لتقديم خدماتها الالكترونية، والتوسع في رقمنة جميع الخدمات العدلية، حيث أطلقت أكثر من 120 خدمة عبر بوابة ناجز الالكترونية najiz.sa في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.

إضافة وإسقاط

وكيل للمنشآت التجاريةعبر بوابة ناجز دون الحاجة

إلى مراجعة الدائرة

الخدمات:

• إضافة وكلاء للمنشأة

• حذف وكلاء للمنشأة

• تعديل وكلاء للمنشأة

الخطوات:

• تسجيل الدخول على بوابة ناجز najiz.sa• التوجه لإدارة الحسابات واختيار إضافة منشأة

• إضافة بيانات المنشأة حسب المطلوب

• بعد تحقق النظام من البيانات ستظهر المنشأة

• تنفيذ الإجراء المطلوب بإضافة أو إسقاط وكيل

الجهات المستفيدة:

• الشركات التضامنية

• الشركات المساهمة

• الشركات ذات المسؤولية المحدودة

• المؤسسات التجارية وغيرها