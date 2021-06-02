شكرا لقرائتكم خبر وفد جامعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وفد جامعة الملك خالد برئاسة وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي التقى بالرئيس التنفيذي لشركة السودة للتطوير المهندس حسام الدين المدني وعدد من منسوبي الشركة.

واستعرض اللقاء مشاريع شركة السودة للتطوير ومجموعة من الفرص الاستثمارية للمستثمرين المحليين والدوليين، التي تهدف إلى بناء وتطوير البنية التحتية لتصبح السودة وجهة جبلية سياحية عالمية، وطرح الفرص الاستثمارية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وسبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأوضح الحديثي أن الزيارة تأتي انطلاقا من مسؤوليات الجامعة للسعي إلى تبادل الخبرات وعقد الشراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والأهلية بما يسهم في تطوير العمل ويحقق الأهداف المرسومة.