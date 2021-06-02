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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نمو الاقتصاد الأسترالي خلال الأشهر الثلاثة حتى مارس 2021، بحسب بيان صادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي على موقعه الالكتروني الرسمي. وقال البيان إن الاقتصاد الأسترالي انتعش من الركود الذي سببه وباء فيروس كورونا، حيث نما بنسبة 1.1% خلال العام الماضي، وهو أفضل بكثير من المتوقع.



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