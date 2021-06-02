شكرا لقرائتكم خبر عن «مبادلة» تعين بنوكاً للطرح الأولي لـ«الياه سات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ثلاثة مصادر، إن شركة مبادلة للاستثمار، عينت بنوكاً من أجل الطرح العام الأولي لشركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) الذي قد يجمع أكثر من 500 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن البنوك هي بنك أوف أمريكا وأبوظبي الأول ومورجان ستانلي، في أدوار المنسقين العالميين للعملية، بينما ستضطلع المجموعة المالية هيرميس مع إتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي التجاري بإدارة دفاتر الاكتتاب.

وقالت المصادر إن الياه سات إحدى شركات المحفظة الثلاث التي تدفع مبادلة من أجل طرحها للاكتتاب العام خلال العام الجاري. وهي قريبة من اتخاذ قرار بشأن إدراج الإمارات العالمية للألمنيوم المملوكة لمبادلة ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

كما تبحث أيضاً إدراجاً محتملاً لجلوبل فاوندريز لإنتاج أشباه الموصلات، ومقرها سانتا كلارا، في وقت لاحق من العام، وفقاً لما قاله مصدران مطلعان.