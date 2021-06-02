شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفت بنك» يقتنص شركة ناشئة في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر مطلعة إن مجموعة سوفت بنك تجري محادثات للاستثمار في جولة التمويل الأخيرة لـ«كيتوبي» في دبي من خلال صندوق التكنولوجيا الثاني لها. وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر لأسمائها لأن الأمر غير معلن، إن صندوق «رؤية 2» التابع للمجموعة اليابانية طرح مقترحاً لاستثمار بنحو 400 مليون دولار في «كيتوبي». ورفضت سوفت بنك التعقيب لـ«رويترز»، وكذلك، امتنعت «كيتوبي» أيضاً عن التعليق.

وهذه أحدث صفقات الاستحواذ العالمية على شركات ناشئة في دبي، والتي كان أشهرها استحواذ أمازون على موقع سوق دوت كوم للتجارة الإلكترونية واستحواذ شركة أوبر تكنولوجيز العالمية على تطبيق كريم للنقل التشاركي. (رويترز)