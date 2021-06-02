شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مليارات درهم قروض البنوك للقطاع الخاص في إبريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضخت البنوك العاملة في الدولة قروضاً جديدة للقطاع الخاص بقيمة 4.9 مليار درهم في إبريل الماضي بزيادة شهرية 0.4%، مقابل مارس 2021، ووصل الارتفاع في قروض القطاع الخاص منذ بداية العام إلى 0.2% لتصل إلى 1.11 تريليون درهم مع نهاية إبريل الماضي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، فقد نمت القروض الشخصية بحوالي 1% على أساس شهري في إبريل الماضي، وبحوالي 1.4% منذ بداية العام لتصل مع نهاية إبريل الماضي إلى 334.2 مليار درهم، مقابل 330.9 مليار درهم في نهاية مارس 2021، وبذلك بلغت قيمة القروض الشخصية الجديدة من البنوك العاملة في الدولة حوالي 3.3 مليار درهم في إبريل وحده.

وارتفع إجمالي الائتمان من البنوك العاملة في الدولة بحوالي 0.5% في إبريل إلى 1.763 تريليون درهم. وارتفعت قروض القطاع العام (الشركات شبه الحكومية) بحوالي 1.3% على أساس شهري إلى 218 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي.

وتراجعت القروض الحكومية 0.1% إلى 252.3 مليار درهم في الفترة نفسها.

من جهة أخرى أظهرت المؤشرات المصرفية التي أصدرها، أمس، مصرف الإمارات المركزي، أن المخصصات لغرض والفوائد المعلقة ارتفعت في إبريل الماضي بحوالي 1.3% على أساس شهري إلى 122.2 مليار درهم، وتراجعت في الفترة نفسها المخصصات العامة بحوالي 1.6% إلى 37.2 مليار درهم في نهاية إبريل الماضي.

السيولة الجديدة

إلى ذلك، قالت (وام) إن قيمة السيولة الجديدة التي قامت البنوك العاملة في الدولة بضخها في محافظها الاستثمارية بلغت 54.8 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، بحسب الإحصاءات الصادرة، الأربعاء، عن «مصرف الإمارات المركزي».

ومع استمرار ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة إلى المحافظ الاستثمارية للبنوك، فقد ارتفع الإجمالي التراكمي لقيمة الاستثمارات إلى مستوى 510.6 مليار درهم في نهاية شهر إبريل/ نيسان من العام الجاري بنمو نسبته 12% مقارنة مع 455.8 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020.

وعلى المستوى الشهري، فقد ارتفعت استثمارات البنوك بقيمة 3.3 مليار درهم في شهر إبريل من العام الجاري، بالمقارنة مع رصيدها في شهر مارس/ آذار من العام ذاته. وتظهر إحصاءات «المصرف المركزي» أن البنوك رفعت إجمالي قيمة استثماراتها في سندات الدين إلى 299.8 مليار درهم بزيادة قدرها 9.3 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021. وبذلك فإن هذه الإدارة الاستثمارية استحوذت على نحو 58.7% من إجمالي رصيد استثمارات البنوك مع نهاية شهر إبريل الماضي.

كذلك ارتفعت قيمة استثمارات البنوك في الأوراق السندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى 154.6 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بزيادة قدرها 43.2 مليار درهم، وبنمو نسبته 38.8 % مقارنة مع نهاية عام 2020. أما على مستوى قيمة الاستثمارات البنكية في الأسهم فقد ارتفعت إلى 9.6 مليار درهم خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني، وحتى نهاية إبريل من العام الجاري، مقارنة مع 9.2 مليار درهم في ديسمبر/ كانون الأول 2020 في حين بلغ رصيد بند الاستثمارات الأخرى 46.6 مليار درهم في نهاية شهر إبريل.