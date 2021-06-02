شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يشكر هاتفياً صانعة محتوى أنقذت قاصراً من التحرش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجرى الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اتصالاً هاتفياً، مع ميثاء محمد، صانعة محتوى في أكاديمية الإعلام الجديد، التي نشرت مقطعاً مصوراً «قصتي مع ضحية تحرش» روت فيه كيف ساعدت طفلة عمرها 13 عاماً تعرضت للتحرش الإلكتروني، عن طريق توعيتها بحقوقها وإرشادها لاستخدام تطبيق وزارة الداخلية «حمايتي»، والتواصل مع الشرطة ومركز حماية الطفل وعدم الاستسلام للخوف أو الخضوع للابتزاز.

وأشاد سموّه خلال الاتصال الذي بثته وزارة الداخلية، عبر منصاتها الرسمية، بالدور الذي قدمته الشابة ميثاء محمد، وما بثّته عبر منصاتها في مواقع التواصل، واستخدامها لدعم المجتمع ومواجهة الجرائم.

وقالت الشابة ميثاء "عندما تلقيت الاتصال شعرت أنني أسير على الدرب الصحيح، وبدأت أقطف ثمرة تعبي وجهدي. لافتة الى أن اتصال سموّه وزير الداخلية، يمثل تجسيداً للدعم غير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للكوادر الشابة، وحرصها على إبراز الجهود المجتمعية ذات الأثر الإيجابي في المجتمع.