شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة وشباب الأهلي يسيطران على جوائز استفتاء «سبورت فور أوول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان :عصام هجو

أسدل الستار على استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» الإخبارية السنوي الثالث لاختيار نجوم الموسم الرياضي 2020-2021 في دوري الخليج العربي بإعلان الفائزين في ال 10 فئات المستهدفة بقوائمها المختصرة على 4 مرشحين في كل فئة لاختيار الأفضل من بينهم، وذلك بمشاركة 50 شخصية عامة من نجوم كرة القدم السابقين وخبراء الإعلام الرياضي وفنانين ومعلقين ومذيعين، وعدد 3982 من جمهور ومتابعي منصة سبورت فور أوول الرياضية، حيث تم تقسيم نسبة الترشيح إلى 50% لجمهور الشبكة و 50% للخبراء من خلال اقتراع فردي مباشر على رابط إلكتروني أعد خصيصاً لاستفتاء نجوم الموسم.

واستحوذ نجوم فريق الجزيرة، بطل دوري الخليج العربي ونجوم شباب الأهلي أصحاب ثلاثية الكؤوس، على أغلب جوائز استفتاء «سبورت فور أوول»،وأسفرت النتائج عن فوز مهاجم الجزيرة،علي مبخوت، بجائزة أفضل لاعب بنسبة 64.7%، حصل عليها من 38 بطاقة ترشيح للخبراء من أصل 50، بالإضافة إلى 2125 صوتاً من 3982 مشارك في الاستفتاء وفاز البرازيلي جواو بيدرو، قناص بني ياس بجائزة أفضل لاعب أجنبي بنسبة إجمالية 45.9% ،أما في فئة أفضل لاعب مقيم، فذهبت الأفضلية بنسبة مرتفعة 67.3% إلى ايجور خيسوس، مفاجأة خط هجوم الفرسان هذا الموسم ،ونال جائزة أفضل لاعب صاعد، نجم شباب الأهلي المتألق حارب عبد الله بنسبة 53.7% أما بالنسبة لأفضل حارس، فجاء في المركز الأول، حارس عرين «فخر العاصمة» علي خصيف، بطل الدوري، بنسبة 43.6%.

ولم تشهد جائزة أفضل مدرب صراعاً كبيراً كما كان متوقعاً، بعدما فرض، المهندس مهدي علي، نفسه على الساحة بإبهاره للشارع الرياضي، بالعودة القوية لفريق الفرسان في 6 أشهر فقط، حقق خلالها السوبر وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وبأداء ثابت وممتع، عكس تطور كبير في شخصية ابن الإمارات، فحصل على ثقة الأغلبية بنسبة 46%.

وفي فئة أفضل حكم حصلت صافرة الدولي محمد عبد الله البلوشي، على إجماع الخبراء والجمهور بنسبة إجمالية 76.2% ،كما انتزع حسين سهيل إداري الجزيرة الإعجاب بنسبة 42.4% كأفضل إداري ، وإعلامياً فاز كل من مكتب نادي عجمان الإعلامي وبرنامج الشارع الرياضي على قناة أبو ظبي الرياضية بجائزتي أفضل مكتب إعلامي، وأفضل برنامج تلفزيوني، بنسب 39.9% و58.5% على التوالي.

ومن جهته،قال عبد العزيز عبد الله، مدير ومؤسس شبكة سبورت فور أوول : لدينا رسالة نريد إيصالها من خلال محتوى منصاتنا الرياضية، وهي دعم رياضة دولتنا الحبيبة والرياضيين الإماراتيين، بنشر وتغطية كافة الأحداث والمسابقات الرياضية في مختلف الألعاب بمستوى يعكس ما يتمتع به إعلام الإمارات من دعم مادي ومعنوي لا محدود من قيادتنا الرشيدة.