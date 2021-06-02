شكرا لقرائتكم خبر عن 10 % ارتفاع في الطلب على الطاقة بدبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلن سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن ارتفاع بنحو 10% في الطلب على الطاقة، و10% في الحمل الذروي في إمارة دبي، منذ بداية العام الجاري .

وتفصيلاً، ارتفع الطلب على الطاقة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري إلى 16,467 جيجاوات ساعة، مقارنة مع 14,988 جيجاوات ساعة للفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 1479 جيجاوات ساعة، بنسبة 10%، فيما ارتفع الحمل الذروي من الكهرباء في إمارة دبي منذ بداية العام وحتى نهاية مايو/ أيار 2021 إلى 7966 ميجاوات، مقارنة مع 7248 ميجاوات للفترة نفسها في عام 2020، أي بزيادة قدرها 718 ميجاوات، وما نسبته 10%.

وقال الطاير: «يؤشر الارتفاع في الطلب على الطاقة والحمل الذروي في دبي إلى التعافي الاقتصادي وانتعاش مختلف الأنشطة الحيوية في الإمارة، والسير قدماً نحو تعزيز الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: تعتبر الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية المتميزة في العالم وفق مقارنات معيارية مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث سجلت الهيئة تميزاً في الكفاءة والاعتمادية والاستدامة والإدارة المثلى للبنى التحتية من كهرباء ومياه. وقد حققت الهيئة نتائج منافسة للغاية حتى تفوقت على القطاع الخاص، متجاوزة في ذلك نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في الكفاءة والاعتمادية، تمثل في خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى 3.3 % مقارنة مع نسبة 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. كما انخفضت نسبة الفاقد في شبكات المياه إلى نحو 5.1% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية. وحققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت متوسط 1.66 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.