شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مبادرة "كن سفيرًا" ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مبادرة "كُن سفيرًا" والتى أتيح التقدم لها من كل محافظات الجمهورية طبقًا لمجموعة من الشروط، منها أن يتراوح سن المتقدم من 18 وحتى 35 سنة.

وبلغت المجموعة الأولى والتى تم تحديدها والتواصل معها تضم 100 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، وعن المرحلة الثانية بلغ إجمالي المتدربين 250 متدربا.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدء تدريب المستوى الأول للمجموعة الثالثة من مبادرة "كن سفيرًا"، حيث بدأت المجموعة الثالثة للمبادرة فى المستوى التمهيدى، والذى تستمر فعالياته حتى 19 يونيو الجارى على المنصة التدريبية للمعهد "استدامة" estedama.gov.eg

وبلغ عدد المتدربين بالمجموعة الثالثة 196 متدربا من مختلف الأعمار (18-35 عامًا) من الطلاب، والخريجين، والباحثين، وموظفي القطاع الخاص والحكومي، وممثلي اتحاد طلاب، ومتطوعين.





س- ما المحافظات التى يمثلها المتدربون فى المرحلة الثالثة ؟ج- متدربي المجموعة الثالثة يمثلون محافظات القاهرة، والجيزة، وسوهاج، ودمياط، وأسوان، والإسكندرية، والسويس، المنوفية، ومطروح، والشرقية، والدقهلية، والقليوبية، وبني سويف، والغربية، والوادي الجديد، والمنيا، والأقصر، وجنوب سيناء، وقنا، وبورسعيد، وكفر الشيخ، وشمال سيناء.

س - ما هى أهمية مبادرة كن سفيرا؟ج- جاءت مبادرة كن سفيرا نظرا لأهمية دور الشباب في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال المشاركة الفعالة وبناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في تحقيق تطبيقات التنمية المستدامة، وتستهدف رؤية مصر 2030 الشباب بشكل كبير، وانتشار الفكر التنموي وأسس ومفاهيم التنمية المستدامة بين الشباب تأتي كحاجة ملحة في ظل التطورات التي يعيشها العالم.

س - ما برامج المبادرة؟

ج- يتضمم المستوى التمهيدى مجموعة من البرامج تشمل المهارات الشخصية والتى تتضمن كتابة السيرة الذاتية، وفن الخطابة، وبناء فرق العمل، والتسويق، والتسويق الذاتي، بالإضافة إلى التدريب على إدارة الوقت، والذكاء العاطفي، وفن التفاوض، كما يشمل المستوى التمهيدى التدريب الخاص بالتنمية المستدامة والذى يضم التعرف على مبادئ التنمية المستدامة، والتمويل المستدام.

س - ماهدف مبادرة كن "سفيرًا "؟

ج- تستهدف بناء القدرات الوطنية في مجال التنمية المستدامة من خلال سلسلة من الدورات التدريبية لمختلف القطاعات والفئات، كما تهدف إلى نشر ثقافة التنمية المستدامة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية المستدامة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية.





س - متى تم فتح باب الترشح للمبادرة؟

ج- تم فتح باب الترشح للمبادرة في الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر الماضي، وبلغ عدد من تقدموا للترشح 7116 من الشباب؛ يمثلون محافظات الجمهورية المختلفة.





س - ما الشروط ومعايير القبول؟

ج - من الشروط الموضوعة مقدار المعرفة بالتنمية المستدامة، ومدى جودة استيفاء البيانات، بالإضافة إلى الخبرات السابقة العلمية والعملية، مع مراعاة مجموعة من الأبعاد المتمثلة فى تمثيل الفئات التالية: ذوى القدرات الخاصة، النوع الاجتماعي، والتوزيع الجغرافي.

تضمنت الشروط أن يتمتع بمستوى مقبول في عدة مهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات، والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، فضلًا عن التمتع بسمات قيادية، ويفضل الإلمام بأحد اللغات الأجنبية.