شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع صادرات الأثاث وتشكيل مجلس القابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع الخليج 365 عدداً من الأخبار على مدار اليوم، لعل أبرزها القرارات الحكومية الجديدة بشأن إعادة تشكيل الشركة القابضة المعدنية وارتفاع صادرات مصر من الأثاث، وفيما يلى أبرز الأحداث.

‫إعادة تشكيل مجلس إدارة القابضة المعدنية لمدة 3 سنوات

أصدر هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - قرارًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وتضمن القرار تكليف الدكتور سعد مجاهد الراجحي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي، وتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، والدكتور وائل محمود يوسف للقيام بأعمال عضو منتدب مالي.

كما تضمن القرار تكليف التالي أسماءهم للقيام بأعمال أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين: المستشار محمود فوزي عبد الباري، والدكتور جمال محمد مجاهد، و نيفين علي صبور، وحسام محمد عبد العزيز، والمهندس خالد منير الفقي (ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر)، إلى جانب ممثل وزارة المالية.

ويشار إلى أن الدكتور سعد الراجحي أستاذ الهندسة بجامعة القاهرة، حاصل على دكتوراه في هندسة الفلزات من جامعة لندن، ويتمتع بخبرة كبيرة في مجال الصناعات التعدينية.

كما أن نيفين صبور - من الأعضاء الجدد بالمجلس - لديها خبرة كبيرة في مجال استراتيجيات الأعمال والتخطيط المالي وعمليات الدمج والاستحواذ.

ويأتي هذا القرار الذي يتزامن مع انتهاء مدة مجلس الإدارة، للتوافق مع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام الصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، والتي تضمنت فيما يخص تشكيل مجالس الإدارات، الفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة، وتمثيل العاملين، مع التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة.

ارتفاع صادرات الأثاث 29% بأول 4 أشهر من 2021 لتبلغ 86.5 مليون دولار

أعلن المجلس التصديري ارتفاع القطاع خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2021 لتسجل 86.569 مليون دولار مقابل 67.283 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020 بنسبة ارتفاع 29%.

وقال المجلس في تقريره الشهرى، إن هناك تحسن ملحوظ في صادرات القطاع على مدار الـ 4 أشهر 2021، حيث حققت الصادرات أعلى معدل نمو خلال إبريل بنسبة 98% لتبلغ 17.361 مليون دولار في مقابل 8.764 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2020.

وكشف ارتفاع صادرات مصر من الأثاث خلال يناير بنسبة 18% لتبلغ 23.775 مليون دولار في مقابل 20.189 مليون دولار خلال يناير 2020، وكذلك في فبراير بنسبة 20% لتسجل 24.323 مليون دولار في مقابل 20.275 مليون دولار، وفي مارس بنسبة 17% لتبلغ 21.1 مليون دولار في مقابل 18.054 مليون دولار.

اتحاد الغرف التجارية: تنامى حجم التجارة سنويًا بين مصر والاتحاد الأوروبى

أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أهمية تعميق حضور الشركات المصرية في المعارض الأوربية؛ لتعزيز حجم التجارة بين مصر وأوروبا، مؤكدة تنامي حجم التجارة سنويًا بين الجانبين.

وأوضح الاتحاد - اليوم الأربعاء في دراسة تجارية متخصصة حول العلاقة التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي - أهمية تقديم تسهيلات لعقد معارض خارجية دائمة للمنتجات المصرية في أوروبا، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع المستمر على التحديثات التي تطرأ على المواصفات الأوروبية للسلع المستوردة ونشرها بأسعار رمزية.

وطالب بتعزيز الدعم المالي القوي للبعثات الخارجية، والمشاركة بتوسع بالمعارض الدولية، ودعوة الشركات العالمية المتخصصة لإقامة معارضها في مصر لتبادل المنافع، خصوصًا تلك الدول المتقدمة والمنتجات ذات العلامة التجارية المعروفة والتكنولوجيا المرتفعة.

وأشاد بخطط الحكومة المصرية الهادفة إلى جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر والتي تحقق نجاحًا متواصلًا في هذا الصدد، لافتا إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الركود الاقتصادي المتوقع مع تطبيق البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي).

كما أكد ضرورة الاهتمام بالتجارة الإلكترونية والتي تزداد أهميتها مع مرور الوقت، مع ضرورة إنشاء مراكز للتجارة الإلكترونية بالتعاون مع القطاع الخاص يتم من خلالها تأهيل وتنمية مهارات العاملين بمجال التصدير سواء للإداريين بتلك المراكز أو للمصدرين أنفسهم.

وأشار إلى ضرورة دعم المشروعات من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة من خلال الشراكات الثنائية وإقامة مجمعات زراعية صناعية متكاملة بالأراضي الصحراوية المستصلحة حديثًا.

وزارة الصناعة تجرى تعديل محدود على تشكيل لجنة اتحاد مصدرى الأقطان

قررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، تعيين أحمد رفعت العسقلاني رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، محل أشرف مختار في عضوية لجنة اتحاد مصدرى الأقطان والمشكلة بالقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2019 وذلك حتى نهاية الدورة الحالية.

وجاء ذلك القرار في الجريدة الرسمية عدد 121 الصادر بتاريخ 1 يونيو 2021 على أن يتم العمل بالقرار من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.





ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة بنسبة 1.55% بجلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، فيما خسر رأس المال السوقي 2.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.163 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.16%، ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 2200 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 12542 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 3909 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3251 نقطة.