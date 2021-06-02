شكرا لقرائتكم خبر عن «هارموني» نظام التشغيل الخاص بهواتف «هواوي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، الأربعاء، عن إطلاق نظام التشغيل الخاص بها (هارموني أو.إس) للهواتف الذكية، مع تطلع الشركة للتعافي من عقوبات فرضتها عليها الولايات المتحدة، وعرقلت نشاطها في إنتاج الهواتف.

وستبدأ هواوي في طرح نظام التشغيل هارموني في طرازات معينة من الهواتف الذكية اعتباراً من اليوم الخميس؛ حيث ستتيح للمستخدمين فرصة تغيير نظام التشغيل الحالي المعتمد أساساً على منصة أندرويد التابعة لجوجل.

واستخدام هارموني أو.إس يعني أن الشركة لن تظل معتمدة بالكامل على نظام أندرويد.

وتمنع العقوبات الأمريكية جوجل التابعة لمجموعة ألفابيت من إمداد الطرز الجديدة من هواتف هواوي بالدعم الفني أو السماح لها بالدخول على خدمة جوجل للهواتف المحمولة التي تعتمد عليها أغلب التطبيقات على نظام التشغيل أندرويد. (رويترز)