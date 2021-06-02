شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تتمسك بالمكاسب قرب أعلى مستوياتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز، الأربعاء، محلقاً بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفع 0.25%، بينما أضاف مؤشر داو جونز 98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك 0.08%.

وعادت أسهم AMC للارتفاع مرة أخرى، بزيادة 26% أخرى. وارتفعت أسهم تطبيق «زووم» بأكثر من 1% بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح ضخمة الثلاثاء حيث نمت المبيعات 191% في الربع الأول.

ارتفعت الأسهم العالمية لمستويات قياسية الثلاثاء بفضل نمو قوي لأنشطة المصانع في الولايات المتحدة وأوروبا في مايو، ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر يوم الجمعة لتأكيد التعافي القوي لأكبر اقتصاد في العالم.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية لتقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، الأربعاء، بفضل أسهم قطاعي الطاقة والاستهلاك، فيما دعمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة وأوروبا ثقة المستثمرين.

وصعد مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعدما لامس مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة.

وزادت أسهم شركات النفط والغاز 1.1 بالمئة لتقود مكاسب القطاعات في أوروبا مع استمرار تقدم أسعار الخام عقب تمسك أوبك وحلفائها بخطة لعودة حذرة لإمدادات النفط للأسواق في يونيو ويوليو.

وصعد سهم شركة صناعة الشاحنات السويدية فولفو 2.7 بالمئة بعدما اقترح مجلس الإدارة توزيع حصيلة بيع يو.دي تراكس على المساهمين.

الأسهم اليابانية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، الأربعاء، مدعومة بمكاسب في قطاع الفندقة، إذ عززت زيادة نشاط حملات التطعيم باللقاحات الآمال في استئناف أنشطة اقتصادية، في حين ارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات إلى مستويات قياسية جديدة وسط زيادة في الطلب العالمي.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.46 بالمئة ليغلق عند 28946.14 نقطة، فيما صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.84 بالمئة إلى 1942.33 نقطة.

ومع تمديد اليابان الأسبوع الماضي إجراءات العزل العام إلى وقت لاحق من الشهر الجاري، يتطلع المستثمرون إلى ما هو أبعد من ذلك، في ظل مؤشرات على زيادة نشاط التطعيم تغذي رهاناتهم على إعادة فتح الاقتصاد.

وكانت شركات السكك الحديدية من بين أفضل الشركات أداء.

وكان قطاع العقارات من القطاعات القوية الأخرى، إذ ارتفع سهم سوميتومو للعقارات والتنمية 4.3 بالمئة، فيما ارتفع سهم ميتسوي فودوسان 5.2 بالمئة.

واستفادت أسهم شركات صناعة السيارات من الآمال في انتعاش الطلب العالمي، وتهافت المستثمرون على أسهم القيمة، والتي يعتقدون أنها من المحتمل أن تحقق مزيداً من الارتفاع مقارنة بالأسهم المرتبطة بالنمو مرتفعة الثمن.

وتقدم سهم هوندا موتور 4.6 بالمئة، ليبلغ أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، فيما واصل سهم تويوتا موتور اتجاهه الصعودي ليسجل مستوى قياسياً مرتفعاً بمكاسب بلغت 2.2%. (وكالات)