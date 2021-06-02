شكرا لقرائتكم خبر عن «تريو» يجمع ريدوان بالرباعي ولمجرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف المنتج والمطرب العالمي نادر خياط المعروف ب«ريدوان» عن التعاون الجديد الذي سيجمعه بالتونسي صابر الرباعي والمغربي سعد لمجرد من خلال «تريو» جديد يجمعهم باللغتين العربية والإنجليزية، ونشر ريدوان صورة من داخل استوديو تسجيل الصوت بصحبة الرباعي عبر «إنستجرام». وكتب ريدوان معلقاً على الصورة «قريباً جداً مع إخواني سعد لمجرد وصابر الرباعي..انتظرونا».

جدير بالذكر أن لمجرد أعلن من فترة عن هذا التعاون الثلاثي، وكشف أن الأغنية ستكون باللغتين العربية والإنجليزية، وسيشرف ريدوان على الجزء الخاص بالإنجليزية، فيما يتكلف الرباعي بالجزء العربي.