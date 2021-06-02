شكرا لقرائتكم خبر عن سرير يكافح التقدم بالعمر سلاح اسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف منتخب اسبانيا لكرة القدم عن سلاحه السري في معركة لقب يورو 2020 وهو سريرHogo الذي يكافح التقدم بالعمر وفق خبراء وسعره 31 ألف إسترليني.

وجارسيا نجم برشلونة الجديد

وتتطلع إسبانيا التي خلت تشكيلة مدربها لويس أنريكي من أي لاعب من ريال مدريد لإستعادة لقب أمم أوروبا الذي خسرته للبرتغال في 2016 بسلاح السرير السحري.

وكشف التقرير أن 5 من نجوم المنتخب يتمتعون الآن بنوم هانيء على السرير الذي يعد ب"تقليل العمر البايولوجي" وهم ألفارو موراتا نجم اليوفنتوس وايمريك لابورت نجم مانشستر سيتي وكوكي وماركوس لورينتي نجما الأتلتي بطل الليجا وإريك جارسيا الملتحق مؤخراً ببرشلونة.

وقال الخبراء أن السرير يسرع عملية التعافي للاعبين بعد المباريات والتمرينات كما يقلل من إمكانية التعرض لإصابة.

وخرجت إسبانيا في الدور ال16 من البطولة في 2016 على يد إيطاليا وستواجه هذه المرة بولندا ونجمها ليفاندوفسكي وسلوفاكيا والسويد.