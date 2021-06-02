راسبادوري جديد إيطاليا ودوناروما يريد اليوفي

كشف تقرير عن إتصال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي الجديد بحارس الميلان جيانلوجي دوناروما (22 عاما) ليقنعه باللحاق بفريق العاصمة لكن الحارس رقم 1 في منتخب إيطاليا أبلغه أن يريد الإنتقال لليوفنتوس مجانا في الصيف . وفي سياق متصل ، استدعى مانشيني مدرب المنتخب مهاجم ساسولو جياكومو راسبادوري لأول مرة في تشكيلة يورو 2020 وأقصى مدافع روما جيانلوكا مانشيني ولاعب وسط أتالانتا ماتيو بيسينا وجناح نابولي ماتيو بوليتانو . وفضل المدرب الإعتماد في الدفاع على مدافع أتالانتا رافائيل تولوي ،المولود في البرازيل ، فيما إستدعى لاعب وسط انتر ميلان ستيفانو سينسي رغم شكوك حول جاهزيته بعد إصابة في الفخذ في آخر مباراة لموسم بطل إيطاليا . وسيحمل كيليني مدافع اليوفي شارة الكابتن وهو واحد من 7 لاعبين من تشكيلة يورو 2016 وهم فلورنزي ، ايموبيلي ، سالفاتوري سيريجو ، بونوتشي ، إنسيني وبيرنارديشي. وتدشن إيطاليا البطولة بمواجهة تركيا في 11 يونيو على الإستاد الأولمبي قبل استضافة سويسرا وويلز .