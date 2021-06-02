شكرا لقرائتكم خبر عن مبدعون يعزفون في ثالث حلقات ملتقى العود العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضمن أعمال التكليف والإنتاج الخاص، وفي دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن»، وبرعاية الشريك الرئيسي شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة)، عرض مهرجان أبوظبي 2021، الحلقة الثالثة من فعاليات ملتقى العود العالمي لمحبي موسيقى آلة العود العربي عبر منصاته الرقمية، بمشاركة نخبة من المبدعين من مصر والعراق وسوريا.

وقدمت اﻟﺤﻠﻘﺔ عروضاً لحازم ﺷﺎﻫﻴﻦ، وﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ذﻛﺮي ﻣﻦ ﻣﺼﺮ، وأﺣﻤﺪ ﺷﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق، وﻓﻄﻴﻦ ﻛﻨﻌﺎن ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ، إضافة إلى استعراض ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ رواد اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻵﻻت اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ. كما نظم الملتقى ورﺷﺔ ﺨﺎﺻﺔ ﺑﻔﻮزي ﻣﻨﺸﺪ من اﻟﻌﺮاق، إضافة إلى تقديم د. أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻨﺎوي ﻧﺒﺬة ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻰ ﻋﺒﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﻗﻤﻲ.