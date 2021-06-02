شكرا لقرائتكم خبر عن «حروف عريضة» بجناح الولايات المتحدة في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * فيليب فراين: إبداع يعمق الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين

أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة، بدعم من بعثة الولايات المتحدة لدى الإمارات، مشروع جدارية في جناحها بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، بالتعاون مع فنانين ومصممين ناشئين في البلدين.

وتستكشف الجدارية التي تحمل عنوان «حروف عريضة»، التقنيات التقليدية والحديثة في فن الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتستوحي اللوحة الإلهام من موضوع الجناح في المعرض «الحياة والحرية والسعي نحو المستقبل»، والذي أثراه وعززه مشاركات صانعي المحتوى والفنانين.

ويعرض الجناح أشكال الحريات والفرص التي أدت إلى بناء مجتمع ديناميكي منفتح، ومهدت الطريق لتحقيق الابتكار والازدهار في الولايات المتحدة. وسيطور الفنانون والمبدعون اللوحة الجدارية المبتكرة بناء على هذه الأفكار، لتمتع الزوار وتلهمهم في المعرض.

وقال فيليب فراين، القنصل العام للولايات المتحدة في الإمارات والقائم بأعمال المفوض العام للجناح: «تفخر البعثة بدعم مشروع الجدارية التي ستعرض إبداع المصممين الأمريكيين والإماراتيين في التعبير عن موضوع الجناح. من شأن هذا العمل التشاركي تعميق الروابط الثقافية والاقتصادية بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة».

وقال البروفيسور كيفن ميتشل، مدير الجامعة، إنه: «يسرها أن تتعاون مع البعثة في مبادرة تدعم العمل الإبداعي، ففضلاً عن توفيرها فرصة لاستكشاف دور فن الطباعة في خلق المعاني ضمن سياقات ثقافية محددة، فإن الجدارية قادرة على إظهار تبادل الأفكار بين الثقافات في الأعمال الفنية والتصميم وإثرائها».

ووصفت الأستاذة المساعدة ريم إبراهيم، من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة، وعضو الهيئة التدريسية المسؤول عن المشروع، العمل الفني بأنه احتفاء بالتنوع.

وقالت: «فكرة الجمع بين الطباعة باللغتين الإنجليزية والعربية احتفال بالتنوع العالمي وبإمارة دبي المضيفة للمعرض. وسيضع المصممون والفنانون تصميماً عدسياً محدباً، ما يعني أن شكل الجدارية سيتغير حسب المكان الذي يقف فيه الناظر إليها، ما يجعلها عملاً تفاعلياً جذاباً».

وأضافت: «نظر فريقنا المكون من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية والطلبة في جميع الجوانب المتعلقة في تعبير الجدارية عن موضوع الجناح، وفي استمرارية هذا العمل حتى بعد انتهاء المعرض، فقررنا صنع لوحة يمكن تفكيكها وتقسيمها إلى سبع قطع، واحدة لكل إمارة للحفاظ على إرث هذا العمل الفني».

ومن المقرر تجميع اللوحة محلياً على أن يعمل أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية في الجامعة بصفة مرشدين إبداعيين ومستشارين طوال عملية التصميم.

وستعمل الجامعة بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على الجدارية والكشف عنها في المعرض على تنسيق سلسلة من ورش العمل بين الفنانين والطلبة لمشاركة أساليب عملهم وتصاميمهم. كما سيعمل الطلبة في الجامعة على إصدار مؤلف يوثق عملية اختيار أفكار الجدارية وتنفيذها.