شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 2-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، وذلك مقارنة بأسعار أمس، مسجلا في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، أما فى مصرف أبو ظبى الإسلامي ثبت سعره عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

ويقدم الخليج 365، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.