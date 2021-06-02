شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة أسمنت السعودية تُوصي بتوزيع 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 229.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 153 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم، بما نسبته 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وحددت الشركة أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق 6 يونيو الجاري، على أن يتم صرف الأرباح اعتباراً من 16 يونيو الجاري.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 535.5 مليون ريال على مساهمي الشركة عن العام 2020، بواقع 3.5 ريال للسهم، بما نسبته 35% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 119.4 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 148.5 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وانخفاض الإيرادات الأخرى، وذلك على الرغم من انخفاض مصاريف التمويل وارتفاع حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.