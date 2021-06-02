شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "جاكو" تعتمد البيانات المالية في 17 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة القصيم القابضة للاستثمار "جاكو"، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، يوم الأحد الموافق 17 يونيو الجاري، وذلك للتصديق على لقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الجمعية ستصوت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

هذا وستبحث الجمعية تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.4 ألف ريال خلال الربع الأول من العام 2021، مقابل أرباح بلغت 711.3 ألف ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الأول من 2021 إلى المخصصات المكونة خلال الربع الحالي في حين لم يتم تكوين مخصصات خلال الربع المماثل من العام السابق.