شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع قليلاً في بداية الجلسة مع ترقب تقرير الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل ترقب صدور بيانات التوظيف الشهرية في وقت لاحق هذا الأسبوع.



وذكرت منظمة العمل الدولية بأنها لا تتوقع تعافي سوق العمل العالمي من تداعيات جائحة كورونا قبل عام 2023.



كانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد أطلقت أمس توقعاتها بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6.9% في عام 2021، وهو أعلى نمو سنوي منذ عام 1984.



هذا، وتتواصل الجهود أيضا حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا والتعافي من تداعيات الجائحة من أجل العودة إلى النمو والإسراع من عجلة النشاط الاقتصادي مما يدعم بدوره الطلب على المعادن.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:10 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 59 نقطة) إلى 34634 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 13751 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 4211 نقطة.