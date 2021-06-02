شكرا لقرائتكم خبر عن البلاديوم يرتفع قليلاً مع ضغوط ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء على نحو طفيف في ظل ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وبوادر إنهاء مشكلة إضراب عمال المناجم في تشيلي.



كانت مصادر قد ذكرت لوكالة "رويترز" يوم الخميس الماضي أن هناك محاولات حثيثة من أجل التوصل إلى اتفاق بين اتحاد عمال قطاع التعدين ومجال إدارة شركات القطاع فيما يتعلق بالأجور وتحسين ظروف العمالة.



لكن فشلت محاولات الأسبوع الماضي لإنهاء الإضراب، ويحاول مسؤولو الشركات إبرام اتفاقيات بحلول وسط لاستئناف العمل.



هذا، وتتواصل الجهود أيضا حول العالم من أجل السيطرة على فيروس كورونا والتعافي من تداعيات الجائحة من أجل العودة إلى النمو والإسراع من عجلة النشاط الاقتصادي مما يدعم بدوره الطلب على المعادن.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 90.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.2 نقطة وأقل مستوى عند 89.8 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 13:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 2868 دولارا للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 2875.5 دولار وأقل سعر عند 2835.5 دولار.