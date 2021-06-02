بحث تأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني لتعزيز التعاون الاقتصادي

4.01 مليار دولار الاستثمارات اليابانية في الإمارات

8.95 مليار دولار التجارة غير النفطية بين البلدين 2020

أبوظبي:”الخليج 365”

بحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، مع كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، آفاق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات واليابان، والسبل الكفيلة برفع حجم التبادل التجاري وزيادة التدفقات الاستثمارية وتسهيل حركة الصادرات والواردات بين البلدين الصديقين.

وأقر الوزيران، خلال اجتماع افتراضي، تشكيل فريق عمل لتأسيس مجلس أعمال إماراتي ياباني بهدف تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشركات في البلدين وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال، وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وناقش الطرفان واقع العلاقات الثنائية ووسائل تعزيز التعاون الاقتصادي، وسط تأكيد على أهمية توسيع نطاق المشروعات المشتركة بين البلدين، وتعزيز مشاركة الخبرات وتسهيل توافُد أصحاب المواهب والكفاءات، ومواصلة توطيد أواصر التعاون المشترك والبناء على الشراكة الاستراتيجية الثنائية.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عمق العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات واليابان، وتعدد مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين، في ظل الحرص المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما يترجم التطلعات المشتركة ويُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين.

وقال: «تتمحور رؤيتنا لتنمية التجارة الخارجية على تعزيز تنافسية المُنتج الإماراتي وحضوره في الأسواق الكُبرى، والارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية مع أبرز شركائنا التجاريين والدول الصديقة، وتوفير كل السبل الضامنة لزيادة حجم التبادل التجاري والتدفقات الاستثمارية، وتسهيل تبادل الخبرات، وبناء البيئة المُحفزة لجذب المواهب والكفاءات.

وأوضح الزيودي أن الشراكة المميزة بين البلدين تعكسها المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، حيث بلغ حجم الاستثمارات اليابانية المباشرة في الإمارات حتى مطلع عام 2020 نحو 4.01 مليار دولار، محققة نمواً بنسبة 22.6% خلال الفترة من 2015 وحتى 2020، حيث تحتل اليابان المرتبة الـ 10 عالمياً من حيث الدول المستثمرة في الإمارات، كما تعد اليابان الشريك التجاري الـ 8 عالمياً لدولة الإمارات على صعيد التجارة الخارجية غير النفطية، حيث بلغ حجمها بين البلدين خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2020 نحو 8.95 مليار دولار.

وأضاف الزيودي: «سنواصل العمل على تطوير التعاون الثنائي في المجالات المُستهدفة والقطاعات التي تشكل رافداً أساسياً لاقتصاد المُستقبل، ولا سيما التكنولوجيا والإلكترونيات والصناعات المتقدمة؛ والأبحاث الطبية؛ وعلوم الفضاء؛ وحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي؛ وريادة الأعمال. وسيلعب مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المرتقب دوراً أساسياً في هذا الصدد، ولاسيما على مستوى القطاع الخاص. ونتطلع قُدماً للمشاركة الفاعلة لليابان في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد كاجياما هيروشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون مع دولة الإمارات إلى آفاق أكثر تقدماً في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال الطاقة، مشيداً بالبيئة التشريعية المرنة لدولة الإمارات، وبالجهود التي تتخذها دولة الإمارات لتسريع عملية التعافي الاقتصادي من الأزمة، والخطة الرائدة التي تقودها الدولة لتعزيز النهوض الاقتصادي لمرحلة ما بعد الجائحة. وأبدى اهتمام بلاده بالمشاركة الفاعلة في معرض «إكسبو 2020 دبي» ونقل تجربة دولة الإمارات الرائدة في استضافتها لهذه الفعالية العالمية والاستفادة منها في استضافة بلاده لفعاليات «إكسبو 2025 دبي».