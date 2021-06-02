شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار شهية الشراء يبقي الأسهم في دائرة المكاسب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

حافظت البنوك على المنحى الصعودي للأسهم المحلية في ثانية جلسات يونيو/جزيران، مع استمرار الشراء الأجنبي والمؤسساتي، رغم عمليات جني الأرباح المحدودة على بعض الأسهم لاسيما العقارية، ليرتفع سوق أبوظبي 0.19% ومؤشر دبي 0.06%.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب (غير العرب) في أول جلستين من شهر يونيو الجاري 231 مليون درهم كمحصلة شرائية، منها 200.7 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و30.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وتلقى سوق أبوظبي دعماً رئيسياً من «العالمية القابضة» الذي ارتفع 0.42% و«أبوظبي الأول» بصعوده 0.47% علماً أن هذين السهمين استأثرا بـ72 من سيولة سوق العاصمة بما يعادل مليار درهم.

وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» 0.82% و«داماك» 2.83% و«إعمار للتطوير» 0.27% مقابل نزول «إعمار العقارية» 0.24%.

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 1.58 مليار درهم منها 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي و188.9 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 275.57 مليون سهم، توزعت بواقع 150.87 مليون سهم في أبوظبي و124.7 مليون سهم في دبي.

وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة بينما تراجعت أسعار أسهم 33 شركة، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 7097 صفقة.

سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي على نحو طفيف 0.06% عند مستوى 2839 نقطة مع ارتفاع أسهم العقارات والسلع والبنوك والتأمين والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 0.34% بعد ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.82% مع استقرار «الإمارات دبي الوطني».

وصعد قطاع العقار هامشياً 0.01% بعد ارتفاع «داماك» 2.83% و«إعمار للتطوير» 0.27% فيما نزل «ديار» 2.86% و«إعمار العقارية» 0.24% و«إعمار مولز» 0.5%.

وفي المقابل، انخفض قطاع الاستثمار 0.38% متأثراً بانخفاض «دبي المالي» 1.72% مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.8% واستقرار «دبي للاستثمار».

كما انخفض قطاع النقل 0.97% بفعل انخفاض «العربية للطيران» 0.71% و«أرامكس» 1.21% و«الخليج للملاحة» 0.31%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.19% عند مستوى 6626.23 نقطة مستمداً الدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاستثمار والاتصالات والصناعة.

وزاد قطاع البنوك 0.34% بدعم من ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.47% و«أبوظبي التجاري» 0.87% مع استقرار «أبوظبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الاستثمار 0.53% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.42% و«الواحة كابيتال» 3% أمام نزول «إشراق» 0.6%.

وزاد قطاع الاتصالات 0.18% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وفي المقابل، انخفض قطاع العقار 0.28% نتيجة انخفاض «الدار» 0.27% و«رأس الخيمة العقارية» 0.54%.

وهبط قطاع الطاقة 0.8% بفعل هبوط «أدنوك للتوزيع» 1.37% و«دانة غاز» 0.25% بينما صعد «طاقة» 0.74%.

توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي بقيمة 41.5 مليون درهم مغلقاً عند 4.04 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة بقيمة 33.8 مليون درهم ليغلق عند 4.87 درهم، ثم «إعمار مولز» باستحواذه على 17.7 مليون درهم من التداولات وأقفل عند 1.97 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «العالمية القابضة» بـ709.5 مليون درهم وأقفل عند 95.5 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 300.35 مليون درهم وأقفل عند 16.98 درهم، ثم «الدار العقارية» باستقطابه 150.3 مليون درهم وإغلاقه عند 3.69 درهم.

وسجل «الشارقة للأسمنت» الارتفاع الأكثر في سوق أبوظبي بنسبة 13.76% مغلقاً عند 0.62 درهم، بينما سجل «رأس الخيمة للتأمين» التراجع الأكثر بنسبة 10% ليغلق عند 3.06 درهم.

وكان في مقدمة الأسهم المرتفعة في سوق دبي «الإسكندنافية للتأمين» بنسبة 5.98% مغلقاً عند 1.77 درهم، بينما جاء في مقدمة المتراجعين «أمان» بنسبة 2.88% وأقفل عند 1.01 درهم.

الجنسيات

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 79.9 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 79.9 مليون درهم محصلة بيع، منها 3.75 مليون درهم محصلة بيع العرب و3.64 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و72.5 مليون درهم محصلة بيع المواطنين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 28.7 مليون درهم محصلة شراء، منها 3.98 مليون درهم محصلة شراء العرب و4.84 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين و19.87 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 28.7 مليون درهم محصلة بيع.

المؤسسات

بدورها، واصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 55.8 مليون درهم محصلة شراء، منها 20.53 مليون درهم محصلة شراء في دبي و35.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 55.83 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 20.53 مليون درهم محصلة بيع في دبي و35.3 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.