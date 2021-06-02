الإمارات تحقق مراكز متقدمة على خريطة التنافسية العالمية

القرقاوي:

توظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بكفاءة العمل

التنافسية اليوم جزء لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي

الأولى عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً وعربياً في 496 مؤشراً

دبي:

”الخليج 365”

أكد محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، أن دولة الإمارات تواصل جهودها في تعزيز قدرتها التنافسية العالمية، وتبوؤ أفضل المراكز في التقارير الدولية، ما يتطلب تضافر الجهود والتركيز على تقديم التحسينات التشريعية الحديثة والبيانات الدقيقة، والاستمرار في تطوير الأداء في مختلف القطاعات وتوظيف البيانات لتعزيز المكتسبات وللارتقاء بمستوى كفاءة العمل واستدامة التنمية في القطاعين الحكومي والخاص.

جاء ذلك خلال ترؤس القرقاوي للاجتماع الأول لمجلس الإمارات للتنافسية، والذي استعرض عن بُعد حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية.

وقال القرقاوي: «تبوأت دولة الإمارات مراكز متقدمة على خريطة التنافسية العالمية منذ بداية مسيرتنا في التنافسية حيث حققت مراكز متقدمة عالمياً في أهم القطاعات الحيوية، وبفضل العمل المشترك والفكر المبتكر أصبحت التنافسية اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في دولة الإمارات، حيث تتربع الدولة اليوم في المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً تنافسياً، وتحتل المركز الأول عربياً في 496 مؤشراً، وفي المراكز العشر الأولى في من 366 مؤشراً عالمياً، والدولة ماضية في مسيرة الارتقاء على خريطة التنافسية العالمية بتكاتف جهود فرق العمل من كل مؤسسات الدولة والتي تعمل بروح الفريق الواحد لأن نكون الأفضل في العالم بالتزامن مع مئوية الإمارات 2071».

وأكد القرقاوي: على الرغم مما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كل الدول، إلا أن رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مكنت دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص، ما عزز من قدرة الدولة على تحقيق نتائج إيجابية في العديد من تقارير ومؤشرات التنافسية للعام الماضي على الرغم مما مرَّ به العالم من تحديات.

وأكد القرقاوي، أن أهداف مجلس الإمارات للتنافسية تتلاقى مع الأهداف الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات التي تسعى أولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين والمقيمين، وتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، بأن تصبح دولة الإمارات على خريطة أكثر دول العالم تنافسية.

واستعرض أعضاء مجلس الإمارات للتنافسية استراتيجية التنافسية في الدولة والسياسات والمبادرات الملائمة لتعزيزها، كما اطلع المجلس على دراسات تفصيلية من فريق العمل على أهم التقارير العالمية، وتمَّ استعراض أهم التقارير التي حققت فيها دولة الإمارات قفزات في ترتيبها التنافسي كتقرير «مخزون البيانات المفتوحة 2020/21» الصادر عن منظمة رقابة البيانات المفتوحة، والذي حققت فيه الدولة أكبر قفزة مميزة على مستوى العالم، بالتقدم 51 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز 16 عالمياً.

كما ناقش المجلس خطط العمل على التقارير ذات الأولوية، وأهم الإجراءات والمبادرات والسياسات التي يتوجب القيام بها لتعزيز أداء الدولة في مؤشرات القطاعات الرئيسية، كما تمت مناقشة سبل التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص بشأن تعزيز التنافسية في الدولة.

من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة: «نعتز في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بكوننا الذراع الحكومية لمتابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، والعمل على رصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على توفير كل الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في كل المجالات».

وتابعت أهلي: لم تعد التنافسية في دولة الإمارات مجرد رقم يدل على الترتيب في التقارير العالمية، بل أصبحت أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ونحن نعمل في المركز على رصد ومتابعة أداء دولة الإمارات في ملفات التنافسية العالمية، من خلال رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى وضع دولة الإمارات على مسار تنموي يتطلع إلى التركيز على تقديم أفضل الخدمات الصحية والتعليمية، ولأنْ تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم.