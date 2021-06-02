شكرا لقرائتكم خبر عن «فلاي دبي» تستأنف عملياتها إلى إيطاليا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «فلاي دبي» استئناف عملياتها إلى نابولي في إيطاليا اعتباراً من الأول من يوليو/ تموز، وبواقع ثلاث رحلات أسبوعياً إلى مطار نابولي الدولي (NAP)، ما يوفر خيارات أوسع للمسافرين من الإمارات هذا الصيف. وستزيد «فلاي دبي» عدد رحلاتها إلى نابولي إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس/ آب.

واعتباراً من 2 يونيو، تم إنشاء ممر سفر خالٍ من الحجر الصحي بين إيطاليا والإمارات لتمكين المسافرين من السفر بين البلدين مع قيود أقل. ويتوجب على المسافرين إحضار نتيجة اختبار «كوفيد-19»سلبية قبل 48 ساعة من مغادرة الإمارات. وعند الوصول إلى إيطاليا، سيُطلب من جميع الركاب الذين تزيد أعمارهم على عامين إجراء اختبار للأجسام المضادة. ويعد ممر السفر الآمن مع إيطاليا هو الأحدث في سلسلة من الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات، بما فيها اتفاقيات مع البحرين واليونان وصربيا.

وقال حمد عبيدالله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»: «يسعدنا أن نرى المزيد من الدول تفتح أبوابها على السياحة الآمنة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح لتسريع الانتعاش وتعزيز السفر هذا الصيف. هذه علامة جيدة على عودة الثقة بالسفر، كما أن الجهود التي يبذلها القائمون على قطاع السياحة للحماية في كل خطوة من الرحلة ستفيد مسافرينا. نحن سعداء باستئناف رحلاتنا إلى نابولي، الوجهة التي طال انتظارها على شبكة فلاي دبي».

وقال جيهون أفندي، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في «فلاي دبي»: «يسعدنا أن نقدم لمسافرينا خيارات سفر مريحة إلى بعض أشهر أماكن العطلات في أوروبا، بما في ذلك ميكونوس وسانتوريني. نابولي هي وجهة شهيرة أخرى لفصل الصيف ونقطة انطلاق رائعة لاكتشاف جمال ساحل أمالفي».